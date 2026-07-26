Rally si scaldano i motori A Lucca la finale del Crz | Mai vista in Toscana

A Lucca si terrà dal 13 al 15 novembre la finale del CRZ, un evento mai svolto prima in Toscana e per la prima volta nella città. Solitamente, il rally si svolge in estate, ma quest’anno il rombo dei motori risuonerà in autunno. La manifestazione si svolgerà per tre giorni, attirando appassionati e concorrenti da diverse regioni.

di Giulia Prete LUCCA Lucca è abituata a vedere il rally in piena estate, proprio in questi giorni. Quest’anno, però, il rombo dei motori tornerà a farsi sentire a novembre, con un appuntamento mai visto prima: dal 13 al 15 la città ospiterà la finale del CRZ, per la prima volta a Lucca e per la prima volta in Toscana. Un maxi evento con oltre 200 equipaggi attesi e i campioni delle diverse zone, che porterà con sé una macchina organizzativa imponente. A parlarne a La Nazione è il direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio, che svela l’appuntamento in anteprima: "Quest’anno la città ospiterà la finale dei campionati regionali di zona – racconta –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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