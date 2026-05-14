Palermo abbraccia la sua Targa Florio | primi test ufficiali i 160 piloti scaldano i motori
A Palermo, si sono svolti i primi test ufficiali della Targa Florio, con la partecipazione di 168 piloti provenienti dalle principali serie nazionali di Aci Sport. La manifestazione è stata aperta da un evento pubblico in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, trasmesso in diretta televisiva su Aci Sport TV. Durante la giornata, i concorrenti hanno effettuato le prime sessioni di prove, preparando i veicoli per la gara più antica al mondo, che si terrà nelle prossime settimane.
Con il tradizionale bagno di folla in piazza Verdi davanti al Teatro Massimo, in diretta televisiva su Aci Sport TV, i 168 protagonisti delle massime serie tricolore Aci Sport hanno acceso i motori per contendersi l’albo d’oro della gara più longeva del mondo: la Targa Florio.Oggi intanto dopo le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sullo stesso argomento
Targa Florio: la scienza studia come la bocca influenza i pilotiL’Università degli Studi di Palermo porta la scienza medica sul tracciato della Targa Florio, con un progetto di ricerca che analizza il legame tra...
I kart scaldano i motori, la frazione si trasforma in una pista per 80 piloti: dal 2017 è ripartita la tradizioneI kart scaldano i motori a San Carlo di Cesena, il 3 maggio torna il trofeo nazionale ‘Circuiti cittadini’.
Argomenti più discussi: La 110^ Targa Florio mezzo della ricerca medica; Torna la Targa Florio, al via 169 equipaggi: Crugnola da battere.
La 110^ Targa Florio mezzo della ricerca medica UNIPA attraverso la Scuola di Medicina promuove un progetto multidisciplinare finalizzato allo studio della performance sportiva e alla salute dell'intero organismo nel motorsport. Palermo 5 maggio 2026 – La facebook
La Suzuki Rally Cup 2026 parte con la Targa FlorioPALERMO (ITALPRESS) – Rompe gli indugi la Suzuki Rally Cup 2026: il trofeo monomarca promosso da Suzuki Italia e dedicato alle veloci Swift preparate per le corse, sbarca per la prima tappa in Sicilia ... italpress.com
Auto: la Targa Florio n.110 'abbraccia' la Sicilia dal 14 al 16 maggioSi è messa in moto per tempo la macchina organizzativa della 110^ Targa Florio. Sono passati 10 anni dall'edizione leggendaria e mondiale numero 100, in cui AC Palermo ed Automobile Club d'Italia ... ansa.it