Palermo abbraccia la sua Targa Florio | primi test ufficiali i 160 piloti scaldano i motori

A Palermo, si sono svolti i primi test ufficiali della Targa Florio, con la partecipazione di 168 piloti provenienti dalle principali serie nazionali di Aci Sport. La manifestazione è stata aperta da un evento pubblico in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, trasmesso in diretta televisiva su Aci Sport TV. Durante la giornata, i concorrenti hanno effettuato le prime sessioni di prove, preparando i veicoli per la gara più antica al mondo, che si terrà nelle prossime settimane.

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