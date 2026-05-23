Roland Garros gli italiani scaldano i motori | da Sinner a Paolini il calendario del primo turno

Da sportface.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il torneo di Roland Garros 2026 sta per iniziare, con il primo turno previsto tra domenica 24 e martedì 26 maggio. Diversi italiani sono iscritti, tra uomini e donne, e si preparano a scendere in campo. Tra i nomi in evidenza ci sono Sinner e Paolini, pronti a competere nelle rispettive categorie. La partecipazione italiana riguarda una numerosa rappresentanza che si affaccia alla competizione principale sulla terra battuta.

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Il Roland Garros 2026 è pronto a partire e l’Italia si presenta con diversi protagonisti al via. Il primo turno sarà distribuito tra domenica 24 e martedì 26 maggio, con una pattuglia azzurra numerosa sia nel tabellone maschile sia in quello femminile. L’attesa principale è naturalmente per Jannik Sinner, numero 1 del seeding, che debutterò martedì contro il francese Clement Tabur. La prima giornata vedrà in campo Lucia Bronzetti, chiamata a una sfida complicata contro Marie Bouzkova. Sempre domenica toccherà anche a Federico Cinà contro Reilly Opelka, Mattia Bellucci contro Quentin Halys e Lorenzo Sonego contro Pierre-Hugues Herbert. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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