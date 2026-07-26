Rai ad Rossi | TeleMeloni non esiste Report è un patrimonio non chiude a Chi l' ha visto una soluzione interna

Da ilgiornaleditalia.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’amministratore delegato della Rai ha dichiarato che TeleMeloni non esiste, specificando che Report rimane un patrimonio e non sarà chiuso. Ha aggiunto che a Chi l'ha visto si lavora con una soluzione interna. Durante l’intervista, ha sottolineato che l’azienda non è associata a nessuna figura politica specifica, affermando: “Non siamo Telemeloni”.

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L'ad Rai Giampaolo Rossi ha rilasciato un'intervista nella quale ha fatto il bilancio dei risultati dell'azienda ma non solo. Una puntualizzazione su tutte: "Non siamo Telemeloni". In merito ai volti di Viale Mazzini che hanno lasciato, come Milo Infante, non si dice preoccupato: "Faceva da noi Ore 14 e ora va a Mediaset a fare la stessa cosa alle 11. Una scelta analoga a quella di Bianca Berlinguer". Rai, ad Rossi: "TeleMeloni non esiste, Report è un patrimonio, non chiude, a Chi l'ha visto una soluzione interna" Rossi prova a respingere le accuse relative ad una Rai che avrebbe assunto i panni di "TeleMeloni". "Se si... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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