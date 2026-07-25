L'ad Rai Rossi sgancia Report da Ranucci | Il format resta Chi l'ha visto? Soluzione interna ma Sciarelli resta

L'amministratore delegato della Rai ha annunciato che Report sarà mantenuto, ma senza la conduzione di Ranucci, il cui caso è stato affidato al comitato etico. La trasmissione continuerà con un nuovo volto interno. Per Chi l'ha visto, l’attuale conduttrice resterà al suo posto. Nel frattempo, si parla di possibili trasferimenti di alcuni professionisti verso Mediaset.

L'amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi a Milano Finanza: il caso Ranucci affidato al comitato etico, il futuro di Report, il dopo Sciarelli a Chi l'ha visto e gli addii verso Mediaset. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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