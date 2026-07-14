Bruxelles ha richiamato l’Italia per il ritardo nell’attuazione dell’European Media Freedom Act, evidenziando preoccupazioni sul pluralismo. Nel frattempo, un ministro del governo ha chiesto ai vertici di Rai di verificare le fonti dei giornalisti d’inchiesta. L’amministratore delegato dell’azienda ha annunciato la propria candidatura per un secondo mandato. La Rai si trova ancora sotto pressione politica, mentre Bruxelles monitora la situazione del settore media nel paese.

Mentre Bruxelles richiama l’Italia perché in ritardo nell’attuazione dell’European Media Freedom Act, con una Rai ancora in balia della politica, un ministro del governo Meloni chiede ai vertici di Viale Mazzini di verificare le fonti dei giornalisti d’inchiesta. Due fotografie scattate nell’arco di ventiquattr’ore che raccontano perfettamente due idee opposte di servizio pubblico. Per l’Europa Roma lontana dall’attuazione del Freedom Act. Da una parte c’è la vicepresidente esecutiva della Commissione europea Henna Virkkunen che, secondo quanto riferito dagli eurodeputati Sandro Ruotolo (Pd) e Mario Furore (M5S), ieri ha ribadito come l’Italia “non sia ancora dove dovrebbe essere” nell’applicazione del Freedom Act e che la governance della Rai resta “un nodo da sciogliere”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Rai, nuovo allarme di Bruxelles sul pluralismo. Intanto Urso chiede di controllare le fonti di Report. E l’ad Rossi si autocandida al bis alla guida di TeleMeloni

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