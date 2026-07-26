Raccordo Siena-Firenze | scontro fra auto a San Casciano una prende fuoco Traffico in tilt

Oggi, poco prima delle 12:00, lungo il Raccordo Siena-Firenze, due auto si sono scontrate a San Casciano. Uno dei veicoli ha preso fuoco, causando disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono state rese note le condizioni dei coinvolti. La circolazione è rimasta rallentata per alcune ore, con code lungo il tratto interessato. Nessuna altra informazione sulle cause dell’incidente è stata fornita.

SAN CASCIANO VAL DI PESA (FIRENZE) – Disagi alla circolazione oggi, 26 luglio 2026, lungo il Raccordo Autostradale 3 “Siena-Firenze”, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto poco prima delle ore 12:00, all’altezza di San Casciano, in direzione Firenze. Fortunatamente non ci sono sono stati feriti. A causa dell’incidente, il Raccordo Autostradale stato temporaneamente chiuso al traffico. La circolazione è stata temporaneamente indirizzata in uscita sulla viabilità locale a San Casciano Sud con rientro sul raccordo a ImprunetaGreve in Chianti. Nello scontro una delle auto ha preso fuoco. Sul posto sonointervenuti il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la regolare transitabilità nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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