Grave scontro fra auto e moto | centauro portato in ospedale e traffico in tilt sulla Tangenziale

Venerdì sera sulla Tangenziale di Ravenna si è verificato un incidente tra un'auto e una moto. L'impatto è avvenuto dopo le 19 e ha causato disagi alla viabilità, con il traffico che si è accumulato lungo la carreggiata. Un motociclista è stato trasportato in ospedale per le cure mediche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della situazione.

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