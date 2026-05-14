Grave scontro fra auto e moto | centauro portato in ospedale e traffico in tilt sulla Tangenziale

Da ravennatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì sera sulla Tangenziale di Ravenna si è verificato un incidente tra un'auto e una moto. L'impatto è avvenuto dopo le 19 e ha causato disagi alla viabilità, con il traffico che si è accumulato lungo la carreggiata. Un motociclista è stato trasportato in ospedale per le cure mediche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della situazione.

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Un grave incidente stradale si è verificato dopo le 19 di giovedì sulla Tangenziale di Ravenna e un motociclista è stato poi condotto in ospedale. Tutto si è verificato sul tratto della statale 16-Adriatica, nei pressi dell'Esp. Lo scontro, che ha coinvolto un'auto e una moto, è avvenuto nei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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