Un’auto ha preso fuoco questa mattina sul Lungomare Colombo, causando blocchi al traffico. Un'esplosione ha preceduto le fiamme che hanno avvolto il veicolo, provocando panico tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita. Il traffico è rimasto congestionato per alcune ore, con rallentamenti e deviazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un boato improvviso, poi le fiamme che avvolgono un’auto e lo spavento dei presenti. È quanto accaduto questa mattina in via Lungomare Colombo a Salerno, nei pressi della spiaggia Balnea, dove un uomo alla guida della sua vettura, una Fiat Panda, stava raggiungendo il meccanico dopo aver riscontrato una serie di anomalie al motore. Proprio durante il tragitto, l’auto è improvvisamente esplosa, generando un incendio che ha coinvolto anche due vetture situate nelle vicinanze. L’automobilista, per fortuna, è riuscito a mettersi in salvo immediatamente, riportando solo un grande spavento. Le fiamme, invece, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti con due autobotti, e della Polizia Municipale, che ha provveduto a chiudere completamente l’arteria stradale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paura sul Lungomare Colombo: auto prende fuoco, traffico in tilt

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