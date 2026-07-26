Nella nuova puntata di Racconto di una notte, Mahir e Canfeza affrontano una dolorosa rivelazione, mentre il segreto di Ferman ed Efsane rischia di esplodere proprio nel giorno più importante per Sevde Nuovi colpi di scena attendono i protagonisti di Racconto di una notte nella puntata in onda stasera su Canale 5 dalle 22:00. Le tensioni familiari aumentano, alcuni segreti rischiano di venire alla luce e i rapporti tra i personaggi attraversano momenti decisivi, soprattutto per Mahir e Canfeza e per la complicata situazione che coinvolge Ferman, Sevde ed Efsane. Le anticipazioni di domenica 26 luglio Asaf non riesce a darsi pace per la scomparsa di Ceylan e vuole scoprire dove Selim abbia portato la ragazza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Racconto di una notte su Canale 5, anticipazioni del 26 luglio: una scoperta cambia tutto per Mahir e Canfeza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RACCONTO DI UNA NOTTE ANTICIPAZIONI 12 LUGLIO: Süreyya colpita da infarto per la lettera di Mehmet!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Racconto di una notte su Canale 5, anticipazioni del 19 luglio: Mahir sorprende Canfeza

Racconto di una notte in prima serata su Canale 5, anticipazioni 31 maggio: Canfeza sposa MahirDurante la prima serata su Canale 5, si è assistito al matrimonio tra Canfeza e Mahir.

Temi più discussi: Racconto di una Notte, le anticipazioni delle puntate del 19 luglio; Racconto di una notte: anticipazioni 26 luglio in prima serata; Racconto di una notte, la trama del 26 luglio; Racconto di una notte, stasera in tv: le anticipazioni del 19 luglio 2026.

Racconto di una notte: Ferman scopre che anche Sevde è incinta! #raccontodiunanotte #anticipazioni x.com

Racconto di una Notte del 26 luglio 2026: Sevde è incinta, Canfeza delusa (di nuovo) da MahirContinuano gli appuntamenti domenicali di Racconto di una Notte e stasera 26 luglio 2026, una gravidanza inaspettata e una dura verità sconvolgeranno la famiglia Yilmaz. Ecco le anticipazioni degli ep ... msn.com

Anticipazioni Racconto di una notte, prossima puntata 2 agosto: Canfeza e Gülizar arrestatiProssima puntata Racconto di una notte, cosa accadrà Cosa accadrà nella prossima puntata di Racconto di una notte, in onda il 2 agosto su ... televisionando.it

Frase di un film\libro più romantica ? reddit