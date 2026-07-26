Racconto di una notte su Canale 5 anticipazioni del 26 luglio | una scoperta cambia tutto per Mahir e Canfeza
Nella puntata di questa sera, Mahir e Canfeza scoprono un segreto che cambia le loro vite. Il segreto di Ferman ed Efsane rischia di emergere nel giorno più importante per Sevde. La puntata va in onda alle 22:00 su Canale 5.
Nella nuova puntata di Racconto di una notte, Mahir e Canfeza affrontano una dolorosa rivelazione, mentre il segreto di Ferman ed Efsane rischia di esplodere proprio nel giorno più importante per Sevde Nuovi colpi di scena attendono i protagonisti di Racconto di una notte nella puntata in onda stasera su Canale 5 dalle 22:00. Le tensioni familiari aumentano, alcuni segreti rischiano di venire alla luce e i rapporti tra i personaggi attraversano momenti decisivi, soprattutto per Mahir e Canfeza e per la complicata situazione che coinvolge Ferman, Sevde ed Efsane. Le anticipazioni di domenica 26 luglio Asaf non riesce a darsi pace per la scomparsa di Ceylan e vuole scoprire dove Selim abbia portato la ragazza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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