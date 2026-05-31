Racconto di una notte in prima serata su Canale 5 anticipazioni 31 maggio | Canfeza sposa Mahir

Da movieplayer.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la prima serata su Canale 5, si è assistito al matrimonio tra Canfeza e Mahir. L’evento ha causato tensioni tra i personaggi, con Kursat che sta preparando una vendetta, Cabir che perde il controllo e Mustafa che rivela un segreto importante. La scena si è svolta tra emozioni e colpi di scena, lasciando il pubblico in attesa di sviluppi futuri. La puntata si è conclusa con molte domande aperte sui risvolti di questa cerimonia.

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Il matrimonio di Canfeza e Mahir scatena nuove tensioni: Kursat prepara la sua vendetta, Cabir perde il controllo e Mustafa rivela un segreto destinato a sconvolgere tutti. Secondo appuntamento del giorno con Racconto di una notte, quello che va in onda stasera su Canale 5, con inizio nel solito orario imprecisato tra le 21:30 e le 22:00. Ricordiamo infatti che la dizi turca con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu Yazg? Co?kun, dallo scorso 18 maggio, tiene compagnia al pubblico dell'ammiraglia Mediaset anche nel daytime dal lunedì alla domenica. Cosa è successo nell'episodio precedente Come gli spettatori più fedeli hanno visto nella puntata in onda alle 14:20 in questa domenica 31 maggio, mentre fervono i preparativi per il fidanzamento di Mahir e Canfeza, Salih, Sare, Mavis, Ezra . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Racconto di una notte - Stasera in prima serata su canale 5

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