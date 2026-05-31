Racconto di una notte in prima serata su Canale 5 anticipazioni 31 maggio | Canfeza sposa Mahir

Notizia in breve

Durante la prima serata su Canale 5, si è assistito al matrimonio tra Canfeza e Mahir. L’evento ha causato tensioni tra i personaggi, con Kursat che sta preparando una vendetta, Cabir che perde il controllo e Mustafa che rivela un segreto importante. La scena si è svolta tra emozioni e colpi di scena, lasciando il pubblico in attesa di sviluppi futuri. La puntata si è conclusa con molte domande aperte sui risvolti di questa cerimonia.