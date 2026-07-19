Racconto di una notte su Canale 5 anticipazioni del 19 luglio | Mahir sorprende Canfeza
Nella domenica in cui dovrà vedersela con la finale dei Mondiali di Calcio, Racconto di una notte torna su Canale 5 con una nuova attività per Canfeza ma anche la rivelazione di Afet Nella domenica in cui milioni di spettatori in tutto il mondo seguiranno il match tra Spagna e Argentina, finale dei Mondiali di calcio, Mediaset resta assolutamente fedele al suo palinsesto. Stasera su Canale 5 infatti, alle 22:00 in punto, andrà in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, al soap che ormai tiene compagnia agli spettatori da diverse settimane. Un appuntamento ricco di colpi di scena, tra nuovi progetti, confessioni inaspettate e rapporti familiari sempre più difficili da ricucire. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Racconto di una Notte Anticipazioni Domenica 12 Luglio: CANFEZA SMASCHERA AFET!
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Canfeza è fedele, innocente e piena di speranza La soap turca Racconto di una notte continua a tenere alta l’attenzione del pubblico su Canale 5, ogni domenica sera. Al centro della storia ci sono Mahir, interpretato da Burak Deniz, e Canfeza, portata in sce facebook
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