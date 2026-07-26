racconto di una notte le anticipazioni delle puntate del 26 luglio

Proseguirà questa sera, domenica 26 luglio 2026, l'appuntamento settimanale, con Racconto di una Notte, serie tv turca il cui titolo originale è Bir Gece Masali. La dizi, ormai in onda da diverse settimane in Italia, ha una stagione con 35 puntate da 130 minuti, riadattate nel formato da 45 minuti in Italia, e andrà avanti almeno per tutta l'estate su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi, vediamo dove eravamo rimasti. Mahir ha preso in affitto un locale per Canfeza che ha iniziato i lavori di ristrutturazione. Asaf e Afet sono sempre più distanti e Afet ha chiesto aiuto a Mahir e Canfeza per recuperare il rapporto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Racconto di una Notte Anticipazioni Puntata DOMENICA 5 LUGLIO

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Racconto di una Notte, le anticipazioni delle puntate del 5 luglioRacconto di una Notte tornerà in onda oggi, domenica 5 luglio, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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Racconto di una notte contro la finale dei mondiali ha perso soltanto meno di 250 mila spettatori (1.596.000 ieri). In share invece il calo è superiore a 8 punti (domenica scorsa il record col 17.77%). La platea 21-23 è passata da 14.261.599 a 19.042.109 x.com

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