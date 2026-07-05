racconto di una notte le anticipazioni delle puntate del 5 luglio

Racconto di una Notte tornerà in onda oggi, domenica 5 luglio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, a una settimana di distanza dal precedente appuntamento. La serie tv turca il cui titolo originale è Bir Gece Masali ha una stagione con 35 puntate da 130 minuti, suddivise nel formato da 45 minuti in Italia. Al centro una storia di vecchi rancori, omicidi, amori e tradimenti con protagonista Mahir un ispettore di polizia che è tornato nella sua città natale per vendicarsi. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi, vediamo dove eravamo rimasti. Gulizar e Canfeza hanno deciso di aprire un'attività e rispondono a un annuncio di alcuni investitori che offrono dei soldi alle donne che vogliono avviare un'impresa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Racconto di una Notte Anticipazioni Puntata DOMENICA 5 LUGLIO

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