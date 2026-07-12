racconto di una notte le anticipazioni delle puntate del 12 luglio

Proseguirà questa sera, domenica 12 luglio 2026, l'appuntamento ormai soltanto settimanale, con Racconto di una Notte. La serie tv turca il cui titolo originale è Bir Gece Masali ha una stagione con 35 puntate da 130 minuti, suddivise nel formato da 45 minuti in Italia, quindi proseguirà almeno per tutta l'estate su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi, vediamo dove eravamo rimasti. Selim ha invitato Ceylan a passare Capodanno insieme, continuando il tentativo di sedurla. Mahir ha organizzato una serata cinema per Canfeza che però non ha apprezzato il film scelto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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