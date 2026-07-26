A Foligno, la Fp Cgil ha iniziato una raccolta firme per chiedere maggiori investimenti nella sanità pubblica e trasparenza negli appalti. La campagna si rivolge ai cittadini e si svolge nel territorio umbro, con l’obiettivo di sostenere specifiche proposte legate a questi temi. La mobilitazione si concentra su punti chiave riguardanti il settore sanitario e le procedure di affidamento di lavori pubblici.

FOLIGNO Sanità pubblica e appalti, Fp Cgil avvia la raccolta firme. Prosegue nel territorio umbro la campagna di adesione a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare presentate dalla Cgil, per il rilancio della sanità pubblica, promossa insieme a decine di associazioni e comitati, e per rafforzare le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori in appalto. A tal proposito sarà allestito un gazebo all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno, martedì 28 luglio, dalle 10 alle 12. In particolare le proposte di legge sono due e riguardano, da un lato, la sanità e il diritto effettivo alla tutela della salute, con l’obiettivo di difendere e rafforzare il servizio sanitario nazionale e valorizzare il lavoro nel settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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