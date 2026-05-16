Sanità pubblica e appalti Raccolta firme
Ieri presso l’Università degli Stranieri di Siena si è svolto un evento organizzato dalla Cgil, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di approvare una legge dedicata alla sicurezza sul lavoro e alla sanità pubblica. Durante l’iniziativa sono state presentate proposte e si è avviata una raccolta firme per sostenere queste cause. La discussione ha coinvolto rappresentanti e cittadini, evidenziando come i temi siano da tempo al centro di attenzione pubblica e politica.
L’atavico problema della sicurezza sul lavoro e quello della sanità pubblica. Questi i temi ieri all’Università degli Stranieri di Siena al centro dell’evento organizzato dalla Cgil per far capire l’importanza e l’urgenza di una legge nei due ambiti. Una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare sugli appalti e sulla sanità: è l’iniziativa promossa dal sindacato in tutta Italia con due giornate di mobilitazione nazionale, che interesseranno tutti i territori per la presentazione alla cittadinanza delle proposte legislative e l’avvio della raccolta delle firme necessarie, con centinaia di banchetti. "Stiamo parlando di due priorità per il Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
SANITÀ E APPALTI, AL VIA A POTENZA LA RACCOLTA FIRME CGIL
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