Mario Roggero si è costituito al carcere di Fossano cdx lancia raccolta firme per la grazia iniziata anche raccolta fondi

Mario Roggero si è consegnato al carcere di Fossano dopo essere stato condannato a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due ladri nella sua gioielleria. Nel frattempo, il centrodestra ha avviato una raccolta firme per la grazia, mentre prosegue la raccolta fondi a sostegno del gioielliere.

Mario Roggero si costituisce nel carcere di Fossano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due ladri nella sua gioielleria. Parte la raccolta firme del centrodestra per la grazia e prosegue la solidarietà popolare con la raccolta fondi Il gioielliere Mario Roggero,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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