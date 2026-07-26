Querciolese nella storia | Bartolotta è il suo eroe
Durante la partita, la squadra della Querciolese ha vinto per 1-0 contro il Montecavolo. La rete decisiva è stata segnata da Bartolotta, che ha fatto la differenza sul campo. La formazione di casa ha schierato Celeste tra i pali, con Boschiroli e Fogliazza in difesa, mentre nel reparto offensivo sono scesi in campo Vittorio Benassi e Arduini. La partita si è conclusa con la vittoria della Querciolese, grazie al gol di Bartolotta.
SPQM MONTECAVOLO 0 QUERCIOLESE 1 SPQM MONTECAVOLO: Celeste, Boschiroli (80’ Mattia Grossi), Fogliazza, Jakimovski, Mattioli, Rinaldi, Fabio Piermattei, Mauro Piermattei, Vittorio Benassi, Arduini (63’ Rozzi), Arras. A disp.: Portioli, Ezaim, Sutti, Incerti, Filippo Grossi, Manicardi. All.: Unni. QUERCIOLESE: Vlas, Romani, Cattani, Remedi, Labonia, Casarini, Manai, De Luca (94’ Canelli), Santi, Kuci (58’ Michael Bartolotta), Piscopo. A disp.: Carrozzini, Morani, Nazzareno Bonini, Canelli, Mazzacani, Vittorelli, Giuseppe Bartolotta. All.: Michael Bonini. Arbitro: Panariello (Gambuzzi – Apice; 4° uomo Nese). Reti: 59’ Michael Bartolotta. Note: serata fresca; spettatori 1500 circa; campo perfetto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
La Querciolese è campione del Montagna per la prima volta nella storia: 1-0 sull'SpqmLa Querciolese ha vinto il campionato di montagna per la prima volta nella sua storia, battendo 1-0 l'Spqm.
Ribaltone all’ultima giornata: Castelnovo Capitale in ginocchio. Manai, tripletta da eroe. La Querciolese fa festaNell’ultima giornata di campionato, Castelnovo Capitale è stato sconfitto 4-1 in trasferta contro la Querciolese.
Temi più discussi: La Querciolese è campione del Montagna per la prima volta nella storia: 1-0 sull'Spqm; MONTAGNA JUNIORES: LA QUERCIOLESE CONQUISTA LA FINALE DOVE AFFRONTERA’ IL GATTA; MONTAGNA DILETTANTI: LA PRIMA VOLTA IN FINALE DELLA QUERCIOLESE PASSA DAI CALCI DI RIGORE; Altitudine, abitanti e goleador. Tutte le curiosità della finalissima.
Querciolese nella storia: Bartolotta è il suo eroeIl 18enne entra al 58° e dopo pochi secondi realizza l’eurogol che mette al tappeto i campioni dell’Spqm Montecavolo ... msn.com
La Querciolese è campione del Montagna per la prima volta nella storia: 1-0 sull'SpqmUna magia del 18enne Michael Bartolotta, appena entrato, consegna il primo storico scudetto ai biancorossi; nei Giovanissimi titolo al Trinità, che piega il Gatta per 2-1 dopo i supplementari ... msn.com