Querciolese nella storia | Bartolotta è il suo eroe

Notizia in breve

Durante la partita, la squadra della Querciolese ha vinto per 1-0 contro il Montecavolo. La rete decisiva è stata segnata da Bartolotta, che ha fatto la differenza sul campo. La formazione di casa ha schierato Celeste tra i pali, con Boschiroli e Fogliazza in difesa, mentre nel reparto offensivo sono scesi in campo Vittorio Benassi e Arduini. La partita si è conclusa con la vittoria della Querciolese, grazie al gol di Bartolotta.