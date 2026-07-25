La Querciolese ha vinto il campionato di montagna per la prima volta nella sua storia, battendo 1-0 l'Spqm. La partita si è svolta a San Giovanni di Querciola, in provincia di Reggio Emilia, il 25 luglio 2026. Questa vittoria rappresenta un risultato inedito per la squadra, che ha conquistato il titolo dopo aver superato gli avversari nel match conclusivo.

San Giovanni di Querciola (Reggio Emilia), 25 luglio 2026 – È tutto vero: San Giovanni di Querciola è sul tetto della Montagna per la prima volta nella storia. A Baiso decisiva una perla stupenda di Michael Bartolotta, 18 anni: un mancino sotto all’incrocio all’ora di gioco imparabile. Costretto a scendere dal trono, quindi, l’Spqm Montecavolo, che sognava il bis dopo lo scudetto del 2025. Per la Querciolese era la prima finale della storia nei Dilettanti, coronata al meglio con la prima storica medaglia d’oro. Una gara con poche occasioni, ma i locali avevano avuto nel primo tempo una grande palla gol: Vittorio Benassi ha sprecato il vantaggio per i suoi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Querciolese è campione del Montagna per la prima volta nella storia: 1-0 sull'Spqm

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