Ribaltone all’ultima giornata | Castelnovo Capitale in ginocchio Manai tripletta da eroe La Querciolese fa festa

Notizia in breve

Nell’ultima giornata di campionato, Castelnovo Capitale è stato sconfitto 4-1 in trasferta contro la Querciolese. Manai ha segnato una tripletta che ha decisamente portato i tre punti alla squadra di casa. La formazione ospite ha schierato Lorenzi, Romani, Cattani, Remedi, Pupeschi, Siciliano, M. Bartolotta, Piscopo, Santi, Bongiorni e Manai. La gara si è conclusa con la vittoria della Querciolese, che festeggia al termine del match.