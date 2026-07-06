Ribaltone all’ultima giornata | Castelnovo Capitale in ginocchio Manai tripletta da eroe La Querciolese fa festa
Nell’ultima giornata di campionato, Castelnovo Capitale è stato sconfitto 4-1 in trasferta contro la Querciolese. Manai ha segnato una tripletta che ha decisamente portato i tre punti alla squadra di casa. La formazione ospite ha schierato Lorenzi, Romani, Cattani, Remedi, Pupeschi, Siciliano, M. Bartolotta, Piscopo, Santi, Bongiorni e Manai. La gara si è conclusa con la vittoria della Querciolese, che festeggia al termine del match.
QUERCIOLESE 4 CASTELNOVO CAPITALE 1 QUERCIOLESE: Lorenzi, Romani, Cattani, Remedi, Pupeschi, Siciliano, M. Bartolotta (89’ Kuci), Piscopo, Santi, Bongiorni, Manai. A disp.: Carrozzini, De Luca, Mazzacani, Caroli, G. Bartolotta. All.: Bonini. CASTELNOVO CAPITALE: Croppi, Meluzzi, Mjekra (81’ Salhi), Danieli, Maccherini (56’ Goldoni), M. Peila, Sironi, Ruggi, Fenotti, Malivojevic, Kharmoud. A disp.: Baroni, Cavallotti, Godano, Sassi, Peretti, Marconi. All.: D. Peila. Arbitro: De Francesco (Bonafini - Ferrari). Reti: 17’ Ruggi, 33’ Santi, 72’, 74’ e 90’ Manai. Note: ammoniti Malivojevic, Cattani, Pupeschi. Nei Giovanissimi, vittoria della Querciolese per 1-0 sul Castelnovo Capitale grazie al gol di De Giorgi all’ottavo minuto del primo tempo e si qualifica così ai quarti di finale come seconda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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