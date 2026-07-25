In Thailandia, alcuni studenti italiani coinvolti in un video virale sono stati fermati dalla polizia. Sono stati obbligati a scusarsi davanti alle telecamere e hanno ricevuto una multa di circa 27 euro per comportamenti disturbanti e insulti a bordo di un treno della metropolitana. La scena aveva attirato l’attenzione sui social media, portando le autorità a intervenire per gestire il comportamento dei giovani.

Sono stati fermati dalla polizia thailandese alcuni dei ragazzi del gruppo di studenti italiani che avevano scatenato il caos su un treno della metropolitana (o meglio del servizio Bts dello Skytrain). E uno per uno, al comando, sono stati messi davanti a una telecamera perché in inglese presentassero le scuse alla popolazione thailandese. Cosa era successo? Sul treno una passeggera aveva chiesto di abbassare la voce (in Thailandia è estremamente irrispettoso parlare ad alta voce sui mezzi di trasporto pubblico) ma i ragazzi, forse anche perché trascinati dall'entusiasmo del viaggio all'estero e dalle dinamiche del gruppo, non si sono scusati e hanno peggiorato la loro situazione con insulti e gesti volgari. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bangkok, gli studenti italiani del video virale sul treno obbligati dalla polizia a scusarsi davanti alle telecamere. Multa da 27 euro per caos e insulti

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