Durante la quarta serata del Festival di Cannes 2026, molte attrici francesi hanno scelto abiti total black per il red carpet. Tra le protagoniste ci sono state alcune delle dive più note, che hanno puntato su look eleganti e sobri. Sono stati mostrati diversi stili e dettagli che hanno catturato l’attenzione dei presenti, con alcune preferenze che sono state condivise anche tra i commentatori. La serata ha confermato come il nero resti sempre una scelta sicura per le celebrities in questa occasione.

Col nero non si sbaglia mai. Sembrano d'accordo le grandi star del cinema d'oltralpe, che si sono date appuntamento sul tappeto rosso della Croisette +++dropcap Non possiamo dire che non sia di livello internazionale, il Festival di Cannes 2026. Ma certamente, per lo meno sul red carpet, stiamo assistendo a un certo sciovinismo innegabile: un occhio di riguardo è riservato alle grandi dive del cinema francese che, serata dopo serata, stanno facendo spendere la Croisette. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: da Cotillard a Casta, il total black mette d'accordo le dive francesi. Tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet della quarta serata

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