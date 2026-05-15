Festival di Cannes 2026 | da Cotillard a Casta da Seydoux a Deneuve il total black mette d' accordo le dive francesi Tutti i look e i nostri voti sul red carpet della quarta serata

Durante la quarta serata del Festival di Cannes 2026, le attrici francesi hanno scelto il total black per il red carpet, apparendo tutte in abiti scuri e eleganti. Tra le protagoniste, alcune tra le più note del cinema transalpino hanno sfoggiato look sobri e sofisticati, attirando l’attenzione dei presenti. Le scelte di stile sono state tutte concentrate su tonalità nere, senza variazioni di colore o dettagli appariscenti, creando un'immagine di uniformità tra le dive francesi.

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