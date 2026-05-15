Festival di Cannes 2026 | da Cotillard a Casta da Seydoux a Deneuve il total black mette d' accordo le dive francesi Tutti i look e i nostri voti sul red carpet della quarta serata
Durante la quarta serata del Festival di Cannes 2026, le attrici francesi hanno scelto il total black per il red carpet, apparendo tutte in abiti scuri e eleganti. Tra le protagoniste, alcune tra le più note del cinema transalpino hanno sfoggiato look sobri e sofisticati, attirando l’attenzione dei presenti. Le scelte di stile sono state tutte concentrate su tonalità nere, senza variazioni di colore o dettagli appariscenti, creando un'immagine di uniformità tra le dive francesi.
Col nero non si sbaglia mai. Sembrano d'accordo le grandi star del cinema d'oltralpe, che si sono date appuntamento sul tappeto rosso della Croisette +++dropcap Non possiamo dire che non sia di livello internazionale, il Festival di Cannes 2026. Ma certamente, per lo meno sul red carpet, stiamo assistendo a un certo sciovinismo innegabile: un occhio di riguardo è riservato alle grandi dive del cinema francese che, serata dopo serata, stanno facendo spendere la Croisette. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Festival di Cannes 2026: da Cotillard a Casta, il total black mette d'accordo le dive francesi. Tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet della quarta serata
Festival di Cannes 2026, sul red carpet di apertura tutto il glamour delle veterane: da Joan Collins a Jane Fonda, i look delle dive (e i nostri voti)Si apre con il tappeto rosso del film La Vénus Électrique la 79esima edizione del Festival cinematografico più glamour di primavera.
L'attrice Andie MacDowell incanta il Festival di Cannes 2026 con il suo fascino e gli iconici capelli grigi. A 68 anni è un esempio di bellezza naturale x.com
James Franco, Alex Pettyfer e Lucas Bravo, avvistati al Festival di Cannes 2026, bellissimi. facebook
Ruth Negga al Festival di Cannes (14 maggio 2026) reddit
Andie MacDowell al Festival di Cannes 2026 con capelli grigi e abito in trasparenza a 68 anni incarna la bellezza naturale che vorremmo vedere di piùL'attrice incanta il Festival di Cannes 2026 con il suo fascino indiscutibile e gli iconici capelli grigi che, per una volta, abbandonano i ricci a favore di perfette silver waves. Andie MacDowell, a ... vogue.it
Simone Ashley al Festival di Cannes 2026 è una diva anni ‘50 con l’abito d'archivio firmato Alexander McQueenL'attrice, anche protagonista de Il Diavolo veste Prada 2, arriva alla Croisette con un abito dal plissé micro-strutturato che ricorda l'estetica Old Hollywood ... vogue.it