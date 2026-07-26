Durante il Gran Premio in Ungheria, Lewis Hamilton ha superato il limite di velocità stabilito in pit-lane, ricevendo una penalità di cinque secondi da scontare sul tempo finale. La velocità esatta raggiunta dal pilota britannico in quella fase non è stata ufficialmente comunicata, ma si conoscono i decimali che hanno determinato la sanzione. La decisione si basa sul superamento di una soglia di velocità specifica, che ha portato alla penalità inflitta al termine della gara.

Lewis Hamilton ha ricevuto una penalità di cinque secondi, da scontare sul suo tempo finale al traguardo, per avere superato il limite di velocità imposto in fase di percorrenza della pit-lane (la corsia di ingresso ai box). In quel settore della pista, infatti, le monoposto possono circolare a massimo 80 kmh, ma la Ferrari guidata dal britannico si è spinta oltre quel tetto e dunque il sette volte Campione del Mondo è stato sanzionato. Ma a quanto andava esattamente la Rossa tra le mani di Lewis Hamilton? Nel comunicato diffuso dai commissari di gara si parla di 80,1 kmh: per solo un decimo di chilometro orario oltre il limite, il Sir è stato punito nel GP di Ungheria e ha perso una posizione rispetto a quella conquistata alla bandiera a scacchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanto andava veloce Lewis Hamilton in pit-lane? I km/h esatti e la penalità in Ungheria: decimali decisivi

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