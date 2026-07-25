In qualifica, le penalità assegnate a Hamilton e Antonelli hanno modificato profondamente la griglia di partenza del Gran Premio d’Ungheria. La posizione dei piloti in testa si è spostata, portando a un nuovo ordine che cambierà le strategie in vista della gara. La sessione si è conclusa con variazioni significative rispetto alle qualifiche iniziali, influenzando le chance di vittoria di alcuni concorrenti.

È stato un giorno molto particolare in qualifica, in Ungheria: le penalità a Hamilton e Antonelli cambiano le gerarchie in vetta La griglia di partenza del Gran Premio d’Ungheria 2026 di Formula 1 ha subito una rivoluzione nelle ultime ore, ridisegnando completamente gli equilibri della corsa. I commissari sportivi hanno infatti deciso di penalizzare i primi due piloti della classifica generale, Andrea Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, arretrandoli entrambi di tre posizioni rispetto al tempo ottenuto in qualifica. Per Hamilton, alla guida della Ferrari, la sanzione per impeding ai danni di Oscar Piastri era ampiamente attesa e appariva netta.... 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - GP d’Ungheria, la griglia di partenza dopo le penalità a Hamilton e Antonelli

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Anche il leader del mondiale Kimi Antonelli dovrà scontare la penalizzazione di tre posizioni in griglia nel GP d'Ungheria. Il pilota della Mercedes non ha rallentato a sufficienza in regime di bandiera gialla ed è sato sanzionato dai commissari della FIA. Con x.com

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