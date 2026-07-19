Lewis Hamilton non riceverà penalità dopo il Gran Premio del Belgio, mantenendo il quarto posto in classifica. La decisione è stata comunicata dopo un’analisi dei fatti, senza sanzioni per il pilota. La Ferrari, invece, è stata multata con una sanzione economica per un’unsafe release, anche se l’importo esatto non è stato reso pubblico. La decisione sulla penalità è arrivata dalla direzione di gara, che ha valutato le immagini e i dati disponibili.

Lewis Hamilton può tirare un sospiro di sollievo: il quarto posto conquistato in pista nel GP del Belgio è confermato. Il pilota della Ferrari rischiava una penalizzazione, visto che era finito sotto investigazione per un unsafe release, ma i commissari di gara hanno deciso di non punire il sette volte Campione del Mondo, che ha così difeso il piazzamento ai piedi del podio sul circuito di Spa-Francorchamps e si issa al secondo posto in classifica generale, a 45 punti di distacco da Kimi Antonelli. Il britannico si era fermato ai box e ha dovuto scontare una penalità di cinque secondi, inflittagli per il contatto avuto con George Russell nel primo giro (il pilota della Mercedes è finito nella ghiaia e si è dovuto ritirare). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Lewis Hamilton si salva: niente penalità a Spa. Maxi-multa per la Ferrari: quanto deve pagare per l’unsafe release?

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