Al 1 gennaio 2025, in Italia ci sono quasi 5,9 milioni di stranieri, con un aumento di 143mila rispetto all’anno precedente. È quanto emerge dal 31esimo Rapporto sulle migrazioni della Fondazione Ismu Ets. Il rapporto fornisce anche dettagli sulla provenienza di queste persone, senza però specificare le nazionalità. Il dato evidenzia un incremento numerico rispetto all’anno precedente, senza indicare le ragioni di questa crescita.

Al 1 gennaio 2025 erano 5 milioni e 898mila gli stranieri che vivono in Italia, 143mila in più rispetto alla stessa data del 2024. Si apre con questo dato il 31simo Rapporto sulle migrazioni della Fondazione Ismu Ets. Gli stranieri rappresentano il 9,1% della popolazione del Paese. La stragrande maggioranza, pari a 5 milioni e 371mila persone, sono residenti in Italia. Ci sono poi 188mila persone straniere non residenti e, questa la stima, 339mila immigrati irregolari. Quota che rappresenta il 5,7% del totale. La nazionalità più rappresentata, con 1 milione e 53mila persone, è quella rumena. Insieme ai 72mila polacchi, sono i soli comunitari a rientrare in questa classifica. 🔗 Leggi su Infodata.ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Infodata.ilsole24ore.com - Quanti sono e da dove vengono gli stranieri in italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UN MESSAGGIO A TUTTE LE PERSONE STRANIERE IN ITALIA

Notizie e thread social correlati

Brasiliani, tunisini, indiani, uzbeki: come gli infermieri stranieri vengono reclutati per gli ospedali lombardiLa firma di un accordo tra il governo italiano e quello indiano mira a semplificare l’ingresso di infermieri provenienti dall’India.

Uzbeki, tunisini, indiani, brasiliani: come gli infermieri stranieri vengono reclutati per gli ospedali milanesiLa firma di un accordo tra i governi italiano e indiano prevede l'ingresso di infermieri indiani negli ospedali italiani nei prossimi anni.

Temi più discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Quanti antibiotici e ormoni ci sono negli alimenti che mangiamo? Molti meno di quanto pensi – Il meglio di Info Data ’26; Mondiali di calcio, l'albo d'oro: tutti i vincitori, la lista dei Campioni del mondo; Stato Avanzamento Lavori (SAL), cos'è e come si redige - BibLus.

Il celebre brano della bibbia dovrebbe essere letto attentamente da quanti sono chiamati a governare la cosa pubblica. Sanno riconoscere i propri limiti per farsi consigliare? Si chiedono mai se hanno la capacità di distinguere giusto o sbagliato? x.com

Ma quanti sono e quanti erano davvero gli ospedali in Italia? Proviamo a contarli benela fonte tradizionale di informazioni sul numero di ospedali in Italia, come sulla loro distribuzione e sul loro andamento sia nel tempo che territoriale (Regioni) è l’Annuario Statistico del Servizio ... quotidianosanita.it

Medici di base: quanti sono in Italia, quanti pazienti hanno, quanto guadagnanoTiene banco il dibattito attorno alla riforma dei medici di base che sta portando avanti il ministro della Salute Orazio Schillaci con le Regioni, ma che incontra resistenze tra le associazioni di ... affaritaliani.it