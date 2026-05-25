Uzbeki tunisini indiani brasiliani | come gli infermieri stranieri vengono reclutati per gli ospedali milanesi

Notizia in breve

La firma di un accordo tra i governi italiano e indiano prevede l'ingresso di infermieri indiani negli ospedali italiani nei prossimi anni. La stretta è stata siglata recentemente a Roma e mira a facilitare il reclutamento di professionisti sanitari stranieri, tra cui anche tunisini, brasiliani e uzbeki. L’accordo fa parte di un protocollo di cooperazione tra i due Paesi, senza dettagli specifici sui numeri o le modalità di assunzione.