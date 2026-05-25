Uzbeki tunisini indiani brasiliani | come gli infermieri stranieri vengono reclutati per gli ospedali milanesi
La firma di un accordo tra i governi italiano e indiano prevede l'ingresso di infermieri indiani negli ospedali italiani nei prossimi anni. La stretta è stata siglata recentemente a Roma e mira a facilitare il reclutamento di professionisti sanitari stranieri, tra cui anche tunisini, brasiliani e uzbeki. L’accordo fa parte di un protocollo di cooperazione tra i due Paesi, senza dettagli specifici sui numeri o le modalità di assunzione.
Nei giorni scorsi, al vertice di Roma, la premier Giorgia Meloni ha firmato con il primo ministro indiano Narendra Modi un documento di cooperazione per facilitare l’ingresso di infermieri indiani in Italia nei prossimi anni. Il dossier prevede il riconoscimento di percorsi formativi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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