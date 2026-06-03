Brasiliani tunisini indiani uzbeki | come gli infermieri stranieri vengono reclutati per gli ospedali lombardi
La firma di un accordo tra il governo italiano e quello indiano mira a semplificare l’ingresso di infermieri provenienti dall’India. L’accordo, siglato recentemente a Roma, prevede procedure di cooperazione per facilitare il reclutamento di professionisti sanitari indiani negli ospedali lombardi. Oltre agli indiani, infermieri di diverse nazionalità, tra cui brasiliani, tunisini e uzbeki, vengono assunti per coprire carenze nel settore sanitario regionale. La misura si inserisce in un quadro di approcci mirati a integrare personale straniero nel sistema sanitario locale.
Nei giorni scorsi, al vertice di Roma, la premier Giorgia Meloni ha firmato con il primo ministro indiano Narendra Modi un documento di cooperazione per facilitare l’ingresso di infermieri indiani in Italia nei prossimi anni. Il dossier prevede il riconoscimento di percorsi formativi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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