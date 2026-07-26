Quando torna Sinner? Le due possibili date del debutto a Cincinnati

Jannik Sinner potrebbe tornare in campo a Cincinnati, con due date possibili: il 14 o il 21 agosto. Dopo aver vinto Wimbledon, il tennista ha deciso di prendersi una pausa prima di riprendere gli impegni agonistici. La sua partecipazione al torneo di Cincinnati dipende dalla sua condizione fisica e dalla programmazione ufficiale. Al momento, non sono stati ancora annunciati dettagli definitivi sulla sua presenza in Ohio.

Dopo aver conquistato Wimbledon, Jannik Sinner ha deciso di rallentare i ritmi e concedersi una pausa mirata prima di affrontare l’ultimo segmento della stagione. Il numero uno del ranking ATP ha preferito rinunciare agli impegni iniziali della tournée nordamericana sul cemento, compreso il Masters 1000 di Montreal, per arrivare nelle migliori condizioni agli appuntamenti che potrebbero indirizzare il finale del suo 2026. Il rientro dell’altoatesino è previsto al Masters 1000 di Cincinnati, ultimo grande test prima degli US Open. Grazie al suo status di prima testa di serie, Sinner sarà esentato dal primo turno e inizierà il proprio cammino direttamente al secondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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