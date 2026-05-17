Dopo aver concluso la sua attività agonistica il 17 maggio, Jannik Sinner ha usufruito di un periodo di riposo di circa due mesi e due settimane. La sua ultima partita si è disputata a metà marzo, lasciando spazio a una fase di recupero prima dell’inizio del torneo di Parigi. Le date di ritorno sul campo ancora non sono state annunciate ufficialmente, ma si ipotizza che il suo rientro possa avvenire nelle settimane immediatamente precedenti Roland Garros.

Da sabato 7 marzo a domenica 17 maggio, dunque in due mesi e dieci giorni, Jannik Sinner ha giocato e vinto 29 partite, conquistando così cinque Masters 1000 consecutivi (primo tennista della storia a riuscirci): sei affermazioni a Indian Wells e Miami; cinque sigilli a Montecarlo; sei successi a Madrid e a Roma. Un filotto epocale e che non ha eguali nella storia: prima il mitico Sunshine Double sul cemento statunitense, poi la tripletta sulla terra rossa europea, a dimostrazione di una superiorità decisamente schiacciante. Il fuoriclasse altoatesino ha preso il largo nel ranking ATP, distanziando sensibilmente il grande rivale Carlos... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando torna Sinner? I giorni di riposo prima del Roland Garros e le possibili date del debutto

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Sinner emozionato: Pronto a brillare a Roma dopo il recupero

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