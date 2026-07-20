Quando torna Jannik Sinner | le date di Montreal e Cincinnati Attesa una decisione

Jannik Sinner ha annunciato che non giocherà in nessun torneo prima di tornare in campo. Dopo aver concluso il suo percorso a Wimbledon, il tennista si prenderà un periodo di pausa e si concentrerà sull’allenamento. Le prime tappe in programma sono i tornei di Montreal e Cincinnati, ma ancora non ci sono date ufficiali per il suo ritorno. La decisione finale sarà comunicata a breve.

Dopo aver scritto un’altra pagina memorabile a Wimbledon, Jannik Sinner ha scelto di fermarsi. Nessuna esibizione, nessun appuntamento intermedio: soltanto riposo e lavoro programmato in vista del momento chiave della stagione sul cemento americano, quello che culminerà con gli US Open. Il rientro del numero uno del mondo è previsto ad agosto, ma resta ancora da capire quale sarà il torneo scelto per inaugurare la seconda parte dell’estate. Al momento, infatti,Jannik figura regolarmente nell’entry list sia del Masters 1000 di Montreal sia di quello di Cincinnati, anche se il calendario definitivo dipenderà dalle valutazioni condivise con il suo staff. 🔗 Leggi su Oasport.it

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