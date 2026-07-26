Quando inizia la Vuelta a España 2026? Orari percorso dove vederla in tv e streaming
La Vuelta a España 2026 si svolgerà dal 22 agosto al 13 settembre, con partenza dal Principato di Monaco. La prima tappa si svolgerà interamente in Monaco, seguita dalla seconda, prima di attraversare la Francia e poi entrare in Spagna.
L’ultima grande corsa a tappe della stagione 2026 sarà la Vuelta a España, in programma dal 22 agosto al 13 settembre: si partirà dal Principato di Monaco, che ospiterà per intero la prima frazione, nonché la partenza della seconda, prima del passaggio in Francia e l’approdo in Spagna. Nel complesso le tappe saranno 21 per un totale di 3275 km: saranno sette le frazioni considerate, sulla carta, di alta montagna. Ci saranno poi ben due cronometro, entrambe individuali, cinque tappe di media montagna, cinque collinari e due pianeggianti. La Vuelta a España 2026 di ciclismo su strada non sarà trasmessa in diretta tv, con la diretta streaming affidata ad Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max e DAZN, infine OA Sport vi fornirà la diretta live testuale di tutte le tappe della manifestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
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