L’ultima grande corsa a tappe della stagione 2026 sarà la Vuelta a España, in programma dal 22 agosto al 13 settembre: si partirà dal Principato di Monaco, che ospiterà per intero la prima frazione, nonché la partenza della seconda, prima del passaggio in Francia e l’approdo in Spagna. Nel complesso le tappe saranno 21 per un totale di 3275 km: saranno sette le frazioni considerate, sulla carta, di alta montagna. Ci saranno poi ben due cronometro, entrambe individuali, cinque tappe di media montagna, cinque collinari e due pianeggianti. La Vuelta a España 2026 di ciclismo su strada non sarà trasmessa in diretta tv, con la diretta streaming affidata ad Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max e DAZN, infine OA Sport vi fornirà la diretta live testuale di tutte le tappe della manifestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando inizia la Vuelta a España 2026? Orari, percorso, dove vederla in tv e streaming

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