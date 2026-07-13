Quando gioca l’Italia di volley | orari con Giappone Belgio Argentina e Cuba Dove vederla in tv e streaming

L’Italia di volley affronta il Giappone nella quarta settimana di qualificazioni alla Volleyball Nations League 2026, in programma a Osaka. Le partite si svolgono con orari ancora da definire e saranno trasmesse in diretta streaming e in alcune reti televisive. La fase di qualificazione include anche incontri con Belgio, Argentina e Cuba, tutti fondamentali per la qualificazione alle finali.

L’ultima settimana di qualificazioni prima delle Finals passa dal Giappone. A Osaka l’Italia si gioca una fetta decisiva del proprio cammino nella Volleyball Nations League 2026. Dal 15 al 19 luglio gli azzurri saranno impegnati nella Pool 9, ultimo appuntamento della fase intercontinentale, con l’obiettivo di blindare uno degli otto pass per la fase finale. Ad attendere la formazione guidata da Ferdinando De Giorgi ci saranno quattro avversarie molto diverse tra loro – Giappone, Belgio, Argentina e Cuba – in una settimana che potrebbe indirizzare definitivamente il destino della Nazionale. L’Italia arriva all’appuntamento giapponese occupando il sesto posto della classifica generale con cinque vittorie, tre sconfitte e 16 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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