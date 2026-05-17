Oggi la festa Scudetto dell'Inter quando e dove vederla in TV e streaming | programma e orari
Oggi l'Inter organizza una parata per celebrare lo scudetto e la vittoria nella Coppa Italia. La manifestazione si svolgerà nelle strade di Milano, con tappe e orari ancora da comunicare. Per chi desidera seguire la festa, sono disponibili dirette in televisione e streaming online. La manifestazione coinvolgerà i tifosi che seguiranno il percorso e assisteranno alle celebrazioni ufficiali. Nessuna informazione è stata fornita al momento sui dettagli precisi dell'evento.
L'Inter sfilerà con lo Scudetto e la Coppa Italia per festeggiare con i tifosi tra le strade di Milano: le tappe della parata e dove vederla in diretta tv e streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La Festa Scudetto dell'Inter Campione dItalia per la 21esima volta
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