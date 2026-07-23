L'Inter sta valutando il giovane centrocampista tornato dal prestito al Bruges, considerandolo come possibile erede di Calhanoglu nel ruolo di regista. Il giocatore sta dimostrando buone qualità e potrebbe diventare una pedina importante per la squadra di Chivu. La società monitora attentamente le sue prestazioni, che hanno attirato l'attenzione nel settore giovanile e tra gli addetti ai lavori. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

Inter News 24 L’Inter si gode il “piccolo” Stankovic. Il centrocampista può diventare una pedina fondamentale per Chivu: ecco i motivi. Il centrocampista, rientrato dal prestito al Bruges, sta mettendo in mostra le sue ottime qualità. In questa prima parte di ritiro saranno tanti gli esperimenti e le prove di Cristian Chivu, anche per testare i nuovi e capire bene dove possano rendere al meglio. Si sta facendo largo un giovane, di ritorno dal prestito. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter «A proposito di vice: l’ Inter si augura di aver trovato (in casa) l’erede di Hakan Calhanoglu. Sulla sedia del regista ieri si è accomodato Aleksandar Stankovic. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - L’Inter scopre il nuovo Stankovic: l’erede in casa di Calhanoglu per il centrocampo di Chivu

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