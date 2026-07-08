Aleksandar Stankovic torna all’Inter | ma quale sarà il suo futuro? Il punto sul mercato

Ieri, Aleksandar Stankovic è stato visto di nuovo con la maglia dell’Inter, condividendo immagini sui social. La sua presenza ha suscitato attenzione, ma al momento non ci sono annunci ufficiali sul suo ruolo futuro nel club. La squadra sta valutando le mosse da fare sul mercato, mentre il nome di Stankovic torna a circolare come possibile elemento del settore tecnico o come figura di raccordo. La situazione resta in evoluzione, senza conferme definitive.

di Francesco Aliperta Stankovic, un ritorno emozionante all’Inter: ma quale sarà il suo futuro? Il punto e le mosse del club nerazzurro. La giornata di ieri, per Aleksandar Stankovic, è stata scandita da video social ed immagini che lo ritraggono nuovamente con la maglia dell’ Inter indosso. La società nerazzurra ha deciso di riacquistare il centrocampista dopo l’annata trascorsa al Bruges, mettendo sul piatto 23 milioni di euro e riaggregando così il giocatore al progetto tecnico per il centrocampo del futuro. Le dichiarazioni di Stankovic e il futuro immediato. Dalle parole di Stankovic jr trapela tutta la voglia di mettersi in gioco a Milano, nella squadra in cui è cresciuto calcisticamente tra il settore giovanile e l’importante percorso sotto la guida di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

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STANKOVIC TORNA all'INTER, MA SARÀ CEDUTO

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