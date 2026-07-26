Puntavano all’oro prodotto dalla Portovesme srl gli 11 arrestati in Sardegna nell’inchiesta Golden Mole

Undici persone sono state arrestate in Sardegna nell’ambito dell’operazione Golden Mole. Le indagini si concentrano su un’impresa di San Gavino, controllata da una società mineraria internazionale, accusata di aver prodotto oro. L’operazione è stata condotta dalla polizia e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Le accuse riguardano il tentativo di ottenere il prezioso metallo attraverso attività illegali presso lo stabilimento.

Puntavano all’oro prodotto nello stabilimento di San Gavino dalla Portovesme srl, controllata dalla Glencore, gli 11 uomini arrestati dalla Polizia nell’ambito dell’operazione denominata Golden mole e coordinata dalla Dda di Cagliari sabato mattina. L’obiettivo, in manette anche un operaio impegnato nello stabilimento del Medio Campidano, erano i 30 chilogrammi d’oro circa che settimanalmente vengono prodotti nella fonderia che la controllata Glencore fa funzionare a San Gavino, del valore di circa 6 milioni di euro e spediti con un portavalori in Toscana. L’oro è una delle produzioni che, seppure in quantità limitata rispetto agli altri volumi, portano avanti gli stabilimenti dell’azienda controllata da Glencore. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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