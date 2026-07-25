Undici persone sono state arrestate in Sardegna durante un blitz contro una banda che pianificava un assalto a un furgone portavalori con 30 kg di lingotti d’oro. La polizia ha intercettato il gruppo prima che potesse agire, impedendo il colpo. La banda aveva elaborato due piani per attaccare il veicolo. L’operazione ha portato al fermo dei sospetti, senza che si siano verificati danni o furti.

Cagliari, 25 luglio 2026 – Sventato con un blitz l’assalto a un portavalori carico di lingotti d'oro: 11 persone sono state arrestate dalla polizia. La banda aveva due piani. Il primo era bloccare il furgone lungo la statale 131, all’uscita di un’azienda di San Gavino Monreale, nel Medio Campidano, durante il suo tragitto verso il porto di Olbia, dove avrebbe dovuto imbarcarsi per raggiungere la Toscana. La seconda ipotesi era di entrare direttamente nel caveau – grazie alle informazioni dettagliate fornite da un operaio che faceva da basista – produttivo di lingotti utilizzando armi da guerra, esplosivo e mezzi pesanti. Ma l’intervento delle forze speciali del NOCS ha mandato in fumo il progetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sventato l’assalto a un furgone portavalori: 11 arresti in Sardegna. La gang puntava a 30 kg di lingotti d’oro

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Sventato assalto al portavalori sulla A1. Ecco il video del blitz

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