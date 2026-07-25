La Polizia di Stato ha arrestato 11 persone sospettate di far parte di un’organizzazione criminale che avrebbe pianificato un assalto a un furgone portavalori in Sardegna. L’operazione ha portato al sequestro del piano dettagliato del commando, che prevedeva il furto di almeno 30 chilogrammi di lingotti d’oro. Sono state eseguite le ordinanze di custodia cautelare nei confronti degli indagati.

La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone, gravemente indiziate di far parte di un’organizzazione criminale che stava pianificando l’assalto a un furgone portavalori destinato al trasporto di almeno 30 chilogrammi di lingotti d’oro. L’operazione è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari. Un’indagine contro gli assalti ai portavalori. L’inchiesta rientra in un più ampio filone investigativo sul fenomeno degli assalti ai portavalori in Sardegna, coordinato dal Servizio centrale operativo e condotto dalle Squadre mobili di Cagliari, Sassari e Nuoro, insieme alla Sisco di Cagliari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Assalto al portavalori con lingotti d’oro sventato in Sardegna: 11 arresti, sequestrato il piano del commando

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Assalto al portavalori, poi inseguimento e sparatoria: fermato il commando

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