Un incendio di vaste proporzioni interessano la periferia di Peschici, in Puglia, nella zona di Pile Fraballe vicino a Difesa di Manaccora. Le fiamme coinvolgono un’area di macchia mediterranea e pini d’Aleppo. Sono state evacuate case e alberghi nelle vicinanze. Nel frattempo, a Gallipoli si chiede ufficialmente lo stato di calamità alla Regione e al governo, a causa degli incendi che stanno causando danni e disagi nella zona.

Un vasto incendio è in corso in località Pile Fraballe, zona rurale e periferica di Peschici, nei pressi di Difesa di Manaccora. In fiamme, stando a quanto si apprende dal sindaco Luigi d'Arenzo, un'ampia zona di macchia mediterranea e pini d'Aleppo. Sul posto stanno operando le autobotti dei vigili del fuoco, oltre al personale della protezione civile. Per precauzione evacuate case e strutture turistiche della zona, così come è stata chiusa la strada per Vieste. L'intervento dei soccorsi avrebbe circoscritto l'incendio che però insiste - sottolinea il primo cittadino - in un'area «che ci preoccupa un po'. È stato già richiesto l'intervento di un mezzo aereo». 🔗 Leggi su Foggia.corriere.it

© Foggia.corriere.it - Puglia nella morsa degli incendi. Rogo alla periferia di Peschici, evacuate case e alberghi. E Gallipoli chiede a governo e Regione lo stato di calamità

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