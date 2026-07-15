la sicilia nella morsa degli incendi rogo vicino alla base nato di sigonella

In Sicilia, diversi incendi stanno interessando varie province, coinvolgendo vigili del fuoco, corpo forestale e protezione civile. Un incendio si è sviluppato lungo la strada statale 121 in direzione Musto Giunto, a Caltanissetta, dove i vigili del fuoco hanno richiesto autobotti per gestire tre focolai. Nella zona si trova anche un rogo vicino alla base Nato di Sigonella. Le operazioni di spegnimento sono in corso in più località dell’isola.

In Sicilia decine di incendi stanno tenendo impegnati vigili del fuoco, corpo forestale e protezione civile in diverse province. Una delle situazioni più complesse lungo la strada statale 121 in direzione Musto Giunto, a Caltanissetta: i vigili del fuoco hanno chiesto il supporto di autobotti per far fronte a tre punti fuoco. Il fronte di Sigonella e Carlentini Un altro fronte particolarmente delicato vicino le infrastrutture militari a Sigonella, nel Siracusano, dove un incendio di sterpaglie si è sviluppato sulla strada statale 417, a ridosso della base Nato. Poco distante, a Carlentini, le fiamme hanno minacciato l'agriturismo Roccavia: sono intervenute squadre di volontari a supporto dei pompieri e del gruppo comunale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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MARTINA MISSY VEDE LE CASE DISTRUTTE DAL CICLONE !

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