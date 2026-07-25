Incendi in Francia e Spagna evacuate più di 250mila persone Sánchez dichiara lo stato di emergenza per la regione di Madrid – Il video

Oltre 250.000 persone sono state costrette ad evacuare nelle regioni di sud-ovest della Francia e centro della Spagna a causa di incendi boschivi. Le alte temperature hanno alimentato le fiamme, portando all’evacuazione di un grande numero di cittadini. In Spagna, il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nella regione di Madrid. Sono stati diffusi anche video che documentano le operazioni di evacuazione e l’entità degli incendi.

Sale a 250mila il totale dei cittadini evacuati dal sud-ovest della Francia e dal centro della Spagna a causa degli incendi boschivi favoriti dalle alte temperature. In Francia, il ministro dell’Interno ha comunicato l’evacuazione di circa 167mila persone nella Gironda, nel sud-ovest del Paese, a cui si aggiungono altre 30mila persone allontanate dalle proprie abitazioni nel vicino dipartimento delle Lande. Nella notte, il numero è aumentato ulteriormente portando all’evacuazione di oltre 60mila residenti nella zona atlantica attorno a Bordeaux. In Spagna, invece, sono circa 45mila le persone costrette a lasciare le proprie case e il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per fronteggiare l’emergenza incendi. 🔗 Leggi su Open.online

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Maxi incendio nel sud della Francia: vigili del fuoco in azione

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Sale a 250mila il numero di persone evacuate a causa dei devastanti incendi boschivi che hanno colpito il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. A Madrid il fumo oscura il cielo e l'aria è pervasa da un odore di bruciato. #ANSA x.com

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