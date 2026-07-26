Nel fine settimana, gli incendi hanno interessato diverse zone della Puglia. Venerdì, a sud, le fiamme hanno colpito la pineta e la spiaggia di Rivabella vicino a Gallipoli. Domenica, il fuoco si è esteso al promontorio del Gargano, tra le baie Zaiana e Manaccora, con il vento che ha alimentato le fiamme. Le fiamme hanno provocato evacuazioni e danni alle aree naturali. Non ci sono ancora dettagli su interventi o cause precise degli incendi.

Le perle pugliesi assediate dagli incendi. Venerdì è toccato all'estremo sud della regione - Gallipoli, la pineta e la spiaggia di Rivabella - a essere aggredito dalle fiamme; domenica è stato il promontorio del Gargano, a nord, nella zona di Peschici, tra le baie Zaiana e Manaccora a essere invaso dalle fiamme. Panico tra i turisti. Spiagge svuotate con un rapido piano di evacuazione messo in atto con l'aiuto di traghetti e imbarcazioni della guardia costiera. In cielo i canadair e un elicottero della protezione civile hanno preso il volo per tentare di spegnere l'incendio alimentato dal forte vento. E il ricordo va rapido all'estate del 2007, quando la stessa insenatura, baia Manaccora, fu avviluppata da fiamme che si propagarono fino al mare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Puglia, brucia il promontorio del Gargano: fiamme alimentate dal forte vento

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