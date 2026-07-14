Premana la montagna brucia da tre giorni | vento e caldo alimentano le fiamme

Da ilgiorno.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da tre giorni i boschi sulla montagna di Premana sono in fiamme. Le fiamme si sono propagate domenica nell'area dell'Alpe Caprecolo, alimentate da vento, caldo intenso e siccità prolungata. Vigili del fuoco e volontari dell'Antincendio boschivo stanno intervenendo senza riuscire a domare completamente il rogo. Le operazioni di spegnimento continuano, ma le fiamme restano attive nella zona.

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Premana (Lecco), 14 luglio 2026 – I boschi sulle montagne di Premana stanno bruciando da tre giorni. Il vento, il caldo e la siccità continuano ad alimentare l'incendio divampato domenica nella zona dell' Alpe Caprecolo, senza che i vigili del fuoco e i volontari dell' Anticendio boschivo riescano a spegnerlo. Il rogo sta interessando un'area molto impervia e ripida, difficilmente accessibile. La corsa contro il tempo. Oltre ai soccorritori via terra per aggredire il fronte delle fiamme e impedire che si propaghi vicino a zona abitate o agli alpeggi, sono stati mobilitati pure i piloti d' elicottero Servizio antincendio regionale: è stata allestita una vasca da cui riempiono i serbatoi d'acqua che poi sganciano sul fuco con ripetuti lanci, sotto il coordinamento del dos, il direttore delle operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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