Un vasto incendio sta interessando la zona di Piangrande, tra i Comuni di Montespertoli, Certaldo e Castelfiorentino. Le fiamme, spinte dal forte vento, stanno minacciando alcune abitazioni, portando all’evacuazione di due case. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di contenere le fiamme e proteggere le strutture vicine. L’incendio ha già bruciato diversi ettari di bosco nella zona.

Certaldo, 23 luglio 2026 – Un incendio di vaste dimensioni sta distruggendo ettari di bosco nella zona di Piangrande, tra i Comuni di Montespertoli, Certaldo e Castelfiorentino. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 luglio, e stanno rapidamente bruciando vegetazione e macchia mediterranea. La situazione è resa particolarmente complessa dal forte vento, che sta spingendo il fronte del fuoco su colline e impluvi.? Tanti mezzi impegnati. Per fronteggiare l’emergenza sono state inviate?15 squadre di volontari Antincendi boschivi,?due direttori delle operazioni del sistema regionale, due elicotteri regionali e un elicottero dei vigili del fuoco per gli sganci dall’alto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vasto incendio a Certaldo, le fiamme minacciano le abitazioni. Due sono state evacuate, il rogo spinto dal forte vento

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