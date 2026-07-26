Nella quindicesima giornata del campionato norvegese, si gioca la partita tra Rosenborg e Fredrikstad. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica. La sfida segna il terzo impegno consecutivo di campionato per entrambe. La formazione di casa cerca di migliorare la propria posizione, mentre gli ospiti puntano a consolidare il loro punteggio in classifica.

Rosenborg-Fredrikstad è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico Sono divise da un solo punto in classifica queste due squadre. E il Rosenborg, sicuramente, non è nemmeno tanto abituato a occupare delle posizioni molto distanti da quelle che hanno caratterizzato il recente passato. Ma almeno, nel corso delle ultime settimane, qualche segnale c’è stato. Adesso però deve arrivare la continuità. (Profilo Instagram Rosenborg) – Ilveggente.it Sono due le vittorie di fila piazzate dai padroni di casa che comunque sono decimi a tre punti dalla zona retrocessione. Gli ospiti invece quella zona rossa la vedono ancora più da vicino. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Rosenborg-Fredrikstad: terza di fila in campionato

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