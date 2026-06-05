Pronostico Capo Verde-Bermuda | terza di fila

Capo Verde e Bermuda si affrontano in un’amichevole internazionale prima della fase finale del Mondiale. È la terza partita consecutiva per entrambe le squadre in preparazione al torneo. Capo Verde, alla prima qualificazione storica, cerca di testare la propria rosa in vista dell’esordio mondiale. La partita si svolgerà in un contesto di preparazione ufficiale, con le formazioni ancora da definire e senza possibilità di qualificazione diretta.

Capo Verde-Bermuda è un’amichevole internazionale in vista del prossimo Mondiale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Capo Verde, alla prima storica qualificazione al Mondiale, è una squadra che sogna a occhi aperti. Nessuno si aspettava si potesse arrivare a tanto e quindi sì, l’obiettivo è quello di presentarsi con la testa libera da ogni pensiero in primis e poi magari fare qualche punto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Intanto la fase di avvicinamento è ottima: Capo Verde infatti arriva a questa amichevole, l’ultima prima del debutto, con una striscia di due vittorie di fila. E contro Bermuda ( posizione numero 166 del ranking Mondiale ) non è che ci possano essere chissà quali dubbi su come andrà a finire. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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