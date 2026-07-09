Durante la tredicesima giornata del campionato norvegese, si è disputato il match tra Fredrikstad e Lillestrom. La partita ha visto il Lillestrom partire forte all'inizio, confermando il buon avvio di stagione. Le formazioni sono scese in campo rispettivamente con le loro scelte tattiche, ma non sono stati annunciati risultati o eventi specifici della gara.

Fredrikstad-Lillestrom è una partita valida per la tredicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico Aveva iniziato alla grande il Lillestrom questa stagione. Ma poi qualcosa si è inceppato. E infatti sono arrivate quattro sconfitte di fila scacciate via con l’ultima vittoria in casa. Passata la crisi? Lo vedremo in questa partita. (Profilo Instagram Lillestrom) – Ilveggente.it Di certo, almeno la classifica, ci dice che ci sono delle differenze con il Fredrikstad, una formazione che sta bene – quattro risultati utili nelle ultime cinque e la sconfitta contro il Valerenga – che, però, si ritrova a metà classifica. In quattro degli ultimi cinque incroci – in campionato, non mettiamo in mezzo una gara di Coppa – questa partita ha sempre regalato almeno tre reti complessive. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Fredrikstad-Lillestrom: le certezze sono due

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